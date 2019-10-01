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Нева СпортНева СпортБожович назвал «Сочи» «Зенитом-2»

Сочи — Крылья Советов
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
Сочи, Стадион «Фишт»
4′
Александр Соболев
Алексей Померко
21′
22′
Срджан Мияйлович
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Сочи». По словам Божовича, в «Сочи» очень многое зависит от Нобоа, а он находится в отличной форме.
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