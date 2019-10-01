РПЛ
Нева СпортБожович назвал «Сочи» «Зенитом-2»
Чемпионат России
Сочи, Стадион «Фишт»
|4′
Александр Соболев
Алексей Померко
|21′
|22′
Срджан Мияйлович
Сочи
Расстановка 4‑3‑3
35
Джанаев
26
Калугин
45
Миладинович
32
Мевля
13
Кудряшов
15
Цаллагов
5
Померко
16
Нобоа
18
Бурмистров
9
Заболотный
17
Мостовой
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
99
Канунников
8
Гацкан
28
Антон
20
Мияйлович
17
Зиньковский
7
Соболев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с «Сочи». По словам Божовича, в «Сочи» очень многое зависит от Нобоа, а он находится в отличной форме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Миодраг Божович – о матче с «Сочи»: Можно сказать, что играем с «Зенитом-2»
Советский спортвчера в 04:53
«Можно сказать, играем с «Зенитом-2». Божович — о матче «Крыльев Советов» с «Сочи»
Спорт-Экспрессвчера в 03:47
Божович – о матче с «Сочи»: «Можно сказать, что сыграем с «Зенитом-2»
Евро-футбол.ру03 октября в 14:15
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Гаджеты
Realme X2 Pro будет оснащен двумя стереодинамиками с Dolby Atmos
Эксперты отмечают, что текущая линейка Realme X поддерживает Dolby Atmos, но она активируется только при подключении наушников.
OAnews 07:52
Политика
Медведев отказал в безвозмездной помощи Кубе
В беседе журналист упомянул об опасениях, которые прозвучали от участника российско-латиноамериканского форума: не обернутся ли торговля и инвестиции, ввиду стратегической важности отношений с Кубой, простыми поставками, как это было при СССР.
ТК Звезда 11:13
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 09:09
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 02:05
Здоровье
К чему может привести употребление винограда, поведали медики
Медики сообщили, к чему может привести регулярное употребление винограда.
ГлавУфа 10:18
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru вчера в 09:51
Фигурное катание
Трусова и Загитова помогли команде Европы выиграть Japan Open
Команда Европы одержала победу на турнире по фигурному катанию Japan Open, который завершился в Сайтаме. Победители набрали 614,73 балла.
Газета.Ru 03:14
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Политика
Новак озвучил цену на транзит газа через Украину
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о ценах на транзит газа через Украину.
Политическая Экспертиза 01:16
Общество
Принц Гарри подал в суд на британские газеты
МИР 24 вчера в 16:01
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Политика
Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Украинское руководство рассматривает возможность полной блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на случай срыва переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.
Lenta.ru вчера в 05:41
Авто
Toyota назвала стоимость RAV4 TRD Off-Road
Новая версия Toyota RAV4 TRD Off-Road появится в продаже на американском рынке уже в ближайшее время по цене в 36 тысяч 300 долларов или около 2 миллионов 350 тысяч рублей.
Allroader.ru вчера в 06:30
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС вчера в 03:25
Наука
Выявлены признаки магнитной катастрофы на Земле
В результате за три миллиона лет произошло максимум 78 смен магнитных полюсов Земли.
Lenta.ru 03 октября в 11:27
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Политика
В Стокгольме начались рабочие переговоры делегаций США и КНДР
Ранее северокорейская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гилем вылетела в Швецию.
RuNews24.ru 05:16
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала молчание и вернулась в Instagram
Анна на протяжении целого месяца хранила молчание.
Живая Кубань 11:50
Политика
В Польше украинца заставили извиняться за Бандеру на русском языке
Экс-депутат Рады Алексей Журавко рассказал о том, как украинца заставили извиняться в Польше за красно-черный флаг.
РЕН ТВ 08:50
Происшествия
Во время прыжков с парашютом пострадали 22 американских десантника
Взгляд.ру 03 октября в 10:17
Происшествия
Наркоторговцы спасли полицейских и были арестованы
В Испании наркоторговцы помогли выбраться из воды тонущим полицейским, после чего их арестовали.
Вести.Ru 10:11