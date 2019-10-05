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Хоккей Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в матче КХЛ Хоккеисты московского "Динамо" переиграли екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию из трех поражений.