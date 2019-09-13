РПЛ
BobsoccerСочи — Локомотив 0:1 (Перерыв)
|13′
Антон Миранчук
Эдер
|20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
|38′
|42′
Дмитрий Живоглядов
|45′
Дмитрий Баринов
На 20-й минуте встречи счет открыл польский полузащитник "Локо" Гжегож Крыховяк, забивший четвертый гол в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги. Голевая передача на счету Федора Смолова. Чуть ранее травму голеностопа получил Антон Миранчук и покинул поле.
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