Футбол
Нева Спорт«Арсенал» обыграл «Зенит» в молодежном первенстве
Тульский «Арсенал» обыграл «Зенит» в матче молодёжного первенства России. «Сине-бело-голубые» играли на выезде и потерпели поражение со счётом 1:2. Стоит отметить, что победный гол хозяева забили, находясь в меньшинстве. На 82-й минуте с поля был удален полузащитник «Арсенала» Валентин Климовский.
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Армия и оружие
Силы ЛНР сбили украинский разведывательный беспилотник
Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который вел разведку у села Весняное Славяносербского района.
Политика
В Госдуме ответили на слова Зеленского о создателях первого спутника
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказался насчет заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы стали изобретателями первого вертолета и искусственного спутника Земли.
Общество
Instagram начнет скрывать лайки у пользователей в США
Фигурное катание
Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае
Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
Транспорт
Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым
Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.
Армия и оружие
Ополченцы и силовики начали разведение сил в Петровском
Единоборства
Австралийский боксёр умер после удара во время спарринга
Политика
Зеленский затеял неотложные реформы на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Армия и оружие
Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу
Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.
Шоу-бизнес
Тарасов: пусть Бузова покажет заявление
Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Экономика
РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ
«Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
Футбол
Челси — Кристал Пэлас 0:0 (1-й тайм)
К работе с клубом уровня «Челси» Лэмпард казался неготовым, да и Абрамович ранее никогда не доверял молодым специалистам.
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей
Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.
Общество
Исторический момент: 30 лет назад пала Берлинская стена
30 лет назад пала Берлинская стена, которая долгие годы разделяла Германию на две части – ФРГ и ГДР.
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Реутове загорелся мебельный цех
Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Футбол
Футболисты «Ротора» подарили песню на 90-летие Александры Пахмутовой
Волгоград отмечает 90-летие своей именитой землячки Александры Пахмутовой вместе с ней.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования
Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.