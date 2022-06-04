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Сочи и Геленджик вошли в топ-3 городов по стоимости недвижимости

Геленджик занял третье место в списке городов с высокими ценами на жилье.
Кубанские новости
На рост ценника, по данным аналитиков, повлияло ограничение на новое строительство и рост спроса на курортную недвижимость в период пандемии, а затем — санкций.
Коммерсантъ Краснодар
Стоимость одного квадратного метра жилья в Сочи в настоящее время составляет 278 тыс. рублей.
Кубань 24
Замыкают топ-5 городов Санкт-Петербург (216,3 тыс. рублей) и Ялта (201,3 тыс. рублей.
Кубань 24

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Сочи и Геленджик вошли в топ-3 городов с самыми высокими ценами на жилье
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