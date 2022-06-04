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Сочи и Геленджик вошли в топ-3 городов по стоимости недвижимости

Геленджик занял третье место в списке городов с высокими ценами на жилье.
Кубанские новости
Стоимость одного квадратного метра жилья в Сочи в настоящее время составляет 278 тыс. рублей.
Кубань 24
Как отмечают эксперты, за последние два года средняя стоимость недвижимости в Сочи возросла в 3-4 раза.
Коммерсантъ Краснодар
На рост ценника, по данным аналитиков, повлияло ограничение на новое строительство и рост спроса на курортную недвижимость в период пандемии, а затем — санкций.
Коммерсантъ Краснодар

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Сочи и Геленджик вошли в ТОП-городов России по дороговизне жилья
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