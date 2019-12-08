Футболисты «Сочи» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Сочи встреча завершилась со счетом 1:1. Голы забили: Душан Лагатор (39-я минута) — Евгений Марков (49).

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«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

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