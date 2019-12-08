Завершился матч 19 тура чемпионата России по футболу. Встречались клубы, находящиеся в зоне вылета, — "Сочи" и казанский "Рубин". Встреча завершилась вничью 1:1. Первый тайм прошел в острой интересной борьбе с большим количеством опасных моментов.

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Происшествия МВД в Иркутской области возбудило дело о контрабанде леса в Китай Следственные органы МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов из Иркутской области в Китай на сумму более 20 млн рублей.

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