РПЛ

LiveSport.ruLiveSport.ru«Сочи» и «Рубин» победителя не определили

Сочи — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Душан Лагатор
39′
46′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
49′
Евгений Марков
Александр Карапетян
Антон Заболотный
52′
Никита Бурмистров
Никита Колдунов
62′
Никита Колдунов
63′
Алексей Померко
Ибрагим Цаллагов
74′
84′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
85′
Евгений Марков
87′
Александр Зуев
Николай Кипиани
В 19-м туре чемпионата России на стадионе «Фишт» встречались «Сочи» и «Рубин». Матч завершился вничью — 1:1. Хозяева могли выйти вперед уже на первых минутах поединка, но после удара Андрея Мостового мяч попал в штангу. Счет во встрече был открыт на 39-й минуте.
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