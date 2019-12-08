РПЛ
LiveSport.ru«Сочи» и «Рубин» победителя не определили
Душан Лагатор
|39′
|46′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
|49′
Евгений Марков
Александр Карапетян
Антон Заболотный
|52′
Никита Бурмистров
Никита Колдунов
|62′
Никита Колдунов
|63′
Алексей Померко
Ибрагим Цаллагов
|74′
|84′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|85′
Евгений Марков
|87′
Александр Зуев
Николай Кипиани
Сочи
Расстановка 4‑5‑1
12
Заболотный
25
Новосельцев
45
Миладинович
32
Мевля
13
Кудряшов
77
Полоз
15
Цаллагов
8
Колдунов
94
Лагатор
17
Мостовой
9
Заболотный
22
Дюпин
33
Данченко
3
Плиев
80
Сорокин
71
Поярков
6
Башкиров
10
Коновалов
18
Могилевец
21
Кварацхелия
20
Марков
70
Кипиани
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
В 19-м туре чемпионата России на стадионе «Фишт» встречались «Сочи» и «Рубин». Матч завершился вничью — 1:1. Хозяева могли выйти вперед уже на первых минутах поединка, но после удара Андрея Мостового мяч попал в штангу. Счет во встрече был открыт на 39-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:32, Ашберн
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире
Экономика
На «Пелле» прокомментировали иск Минобороны на 2,93 млрд рублей
Ленинградский судостроительный завод "Пелла" прокомментировал сообщение о намерении Минобороны России взыскать с предприятия 2,93 млрд рублей.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Политика
Орешкин рассказал о результатах переговоров Путина и Лукашенко
Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Происшествия
Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима
Футбол
Василий Уткин поддержал фанатов, устраивавших акции протеста из-за арестов
Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением об акциях болельщиков, которые выступили против ареста фанатов из-за оскорблений форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Экономика
Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO
Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по объемам добычи и экспорта нефти, подвела итоги сделки по первичному размещению акций - IPO.
Общество
Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм
Российские корабли "Кондопога" и "Вице-адмирал Кулаков" на пути в Норвежское море попали в шторм.
Политика
«Марш на Крым» Чубарова в России сочли провокацией
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Политика
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Спорт
Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по плаванию на короткой воде
Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который завершился в Глазго.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили истребители Израиля
Российские истребители Су-35 вылетали из Дамаска на перехват израильских военных самолетов на юге Сирии, сообщает Avia.pro.
Шоу-бизнес
Галкин не пришел на премьеру автобиографического фильма Пугачевой
Перед показом картины Пугачева рассказала гостям, что в фильме есть все, что ей хотелось показать и рассказать.
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Авто
Появилась информация о Kia Seltos для России
В открытой базе Росстандарта опубликовали Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер Kia Seltos, который будут собирать на мощностях калининградского «Автотора».
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Реальная стоимость монеты, продаваемой жителем Санкт-Петербурга за миллиард рублей, составляет всего 100 или 200 рублей.
Экономика
На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку
Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Футбол
Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»
"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
Авто
Lada Vesta. «Робот» умер – да здравствует вариатор!
АвтоВАЗа прекратил выпуск Lada Vesta с роботизированной трансмиссией и заменил её совершенно новым (для самого АвтоВАЗа) агрегатом – вариатором японской компании Jatco.
Культура
Сергей Нетиевский прокомментировал уход Юлии Михалковой
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Происшествия
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.