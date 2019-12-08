В 19-м туре чемпионата России на стадионе «Фишт» встречались «Сочи» и «Рубин». Матч завершился вничью — 1:1. Хозяева могли выйти вперед уже на первых минутах поединка, но после удара Андрея Мостового мяч попал в штангу. Счет во встрече был открыт на 39-й минуте.

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«Сочи» и «Рубин» победителя не определили

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