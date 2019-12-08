РПЛ

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче премьер-лиги

Сочи — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
Душан Лагатор
39′
46′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
49′
Евгений Марков
Александр Карапетян
Антон Заболотный
52′
Никита Бурмистров
Никита Колдунов
62′
Никита Колдунов
63′
Алексей Померко
Ибрагим Цаллагов
74′
84′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
85′
Евгений Марков
87′
Александр Зуев
Николай Кипиани
Футбольные клубы "Сочи" и "Рубин" сыграли вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Игра состоялась в воскресенье в Сочи и завершилась со счетом - 1:1.
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