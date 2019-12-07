РПЛ

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью

Сочи — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Душан Лагатор
39′
46′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
49′
Евгений Марков
Александр Карапетян
Антон Заболотный
52′
Никита Бурмистров
Никита Колдунов
62′
Никита Колдунов
63′
Алексей Померко
Ибрагим Цаллагов
74′
84′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
85′
Евгений Марков
87′
Александр Зуев
Николай Кипиани
На 49-й отличился Евгений Марков за казанцев. После этой игры "Рубин" с 19 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице. "Сочи" на 16-м месте с 15 баллами.
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