На 49-й отличился Евгений Марков за казанцев. После этой игры "Рубин" с 19 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице. "Сочи" на 16-м месте с 15 баллами.

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