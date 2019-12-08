Футбольные клубы "Сочи" и "Рубин" сыграли вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Игра состоялась в воскресенье в Сочи и завершилась со счетом - 1:1.

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«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче премьер-лиги

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