РПЛ
Московский Комсомолец«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью
Душан Лагатор
|39′
|46′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
|49′
Евгений Марков
Александр Карапетян
Антон Заболотный
|52′
Никита Бурмистров
Никита Колдунов
|62′
Никита Колдунов
|63′
Алексей Померко
Ибрагим Цаллагов
|74′
|84′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|85′
Евгений Марков
|87′
Александр Зуев
Николай Кипиани
Сочи
Расстановка 4‑5‑1
12
Заболотный
25
Новосельцев
45
Миладинович
32
Мевля
13
Кудряшов
77
Полоз
15
Цаллагов
8
Колдунов
94
Лагатор
17
Мостовой
9
Заболотный
22
Дюпин
33
Данченко
3
Плиев
80
Сорокин
71
Поярков
6
Башкиров
10
Коновалов
18
Могилевец
21
Кварацхелия
20
Марков
70
Кипиани
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
На 49-й отличился Евгений Марков за казанцев. После этой игры "Рубин" с 19 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице. "Сочи" на 16-м месте с 15 баллами.
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«Рубин» закончил худший календарный год. Описать его можно двумя словами - дно и мрак
Kazanfirst.ruвчера в 23:46
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:13, Ашберн
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