Футбольные клубы "Сочи" и "Рубин" сыграли вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Игра состоялась в воскресенье в Сочи и завершилась со счетом - 1:1.

Технологии В WhatsApp появилась функция напоминаний В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи теперь могут создавать напоминания.

Политика В Париже забросали яйцами митингующих украинцев Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».

Космос Определен способ полетов на другие планеты Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.

Музыка Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Самым высокооплачиваемым музыкантом мира стала американская певица Тейлор Свифт, заработавшая в 2019 году 185 млн долларов.

Экономика Названы главные причины неплатежей россиян по кредитам Среди основных причин, почему россияне не платят по взятым кредитам и займам, оказались слабое планирование семейного бюджета и наличие непредвиденных срочных расходов, сообщает РИА Новости.

Наука Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.

Общество Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика В МИД России выступили против расширения «нормандского формата» Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, среди поднятых вопросов будет обсуждаться и возможность проведения прямых переговоров между Киевом, Донецком и Луганском.

Общество В России могут запретить взыскание долгов с пенсий Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.

Общество В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".

Футбол Спартак — Ростов 1:4 Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.