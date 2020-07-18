ЕС не поддержал санкции США против «Северного потока-2»

Боррель сообщил, что Евросоюз взволнован увеличением числа случаев использования санкций, а также участившимися угрозами их использования со стороны Америки против европейских компаний, например против Ирана, Кубы, а также газопроводов «Северного потока-2» и «Турецкого потока», который соединяет Анапский район Краснодарского края с европейской частью Турции через дно Черного моря.