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«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.В источнике
С чего всё началось
Самарские «Крылья Советов» сообщили, что матч 30-го тура чемпионата России против «Сочи» не состоится, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter
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Газета.Ru05:45
Подробнее о событии
Sport24.ru

Матч 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится

Sport24.ru05:36
ТАСС Спорт

В ФК «Сочи» считают, что команда может провести матч 30-го тура РПЛ смешанным составом

ТАСС Спорт18 июля в 13:36
Матч ТВ

Матч 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится

Матч ТВ05:51
Metaratings

Матч «Крылья Советов» – «Сочи» отменен из-за коронавируса

Metaratings05:44
Советский спорт

Матч «Крылья Советов» - «Сочи» отменен из-за коронавируса

Советский спорт05:58
Soccer.ru

«Сочи», несмотря на вспышку коронавируса, готовится к матчу с «Крыльями»

Soccer.ru18 июля в 08:43
Вести.Ru

«Сочи» готовится матчу с «Крыльями Советов»

Вести.Ru18 июля в 08:13
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Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
Журналистская правда05:55
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Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM05:03
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Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России

Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru05:18
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Эрдоган посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии

Президент Турции Реджеп Эрдоган в сопровождении правительственной делегации посетил собор Святой Софии в Стамбуле, в котором по решению суда будет возобновлено проведение мусульманских богослужений.
Московский Комсомолецвчера в 13:27
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ЕС не поддержал санкции США против «Северного потока-2»

Боррель сообщил, что Евросоюз взволнован увеличением числа случаев использования санкций, а также участившимися угрозами их использования со стороны Америки против европейских компаний, например против Ирана, Кубы, а также газопроводов «Северного потока-2» и «Турецкого потока», который соединяет Анапский район Краснодарского края с европейской частью Турции через дно Черного моря.
News-24.ru05:19
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МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода.
REGNUMвчера в 12:54
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Грузооборот порта Хельсинки в январе – июне 2020 года упал на 9,2%

Объем перевалки навалочных грузов сократился на 7,3% год к году, до 656,85 тыс. т. Перевалка прочих грузов сократилась на 18%, до 318,29 тыс. т. Контейнерооборот порта за отчетный период упал на 5,2%, до 253,45 тыс. TEU.
РЖД-Партнер04:17
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Игорь Кобзев поручил в августе провести диспансеризацию пенсионеров

В понедельник, 20 июля, на заседании оперативного штаба врио губернатора Игорь Кобзев поручил областному министерству здравоохранения и органам местного самоуправления провести диспансеризацию пенсионеров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
ИркСиб03:18
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