«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.В источнике
С чего всё началось
Самарские «Крылья Советов» сообщили, что матч 30-го тура чемпионата России против «Сочи» не состоится, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter
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В ФК «Сочи» считают, что команда может провести матч 30-го тура РПЛ смешанным составом
ТАСС Спорт18 июля в 13:36