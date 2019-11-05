Команда потерпела поражение в домашней игре с тамбовчанами. Таким образом, Точилин может быть отправлен в отставку в случае проигрыша в матче с ЦСКА. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после первого круга.

«Сочи» может уволить Точилина в случае поражения от ЦСКА

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