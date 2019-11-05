РПЛ
Матч ТВ«Сочи» может уволить Точилина в случае поражения от ЦСКА
Команда потерпела поражение в домашней игре с тамбовчанами. Таким образом, Точилин может быть отправлен в отставку в случае проигрыша в матче с ЦСКА. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после первого круга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:37, Вашингтон
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Космос
У нейтронной звезды нашли магнитные «родинки»
Российские ученые нашли у нейтронной звезды GRO J2058+42 очень необычное магнитное поле, в котором существуют своеобразные "родинки" - зоны аномально высокой напряженности.
Общество
Россиянам пообещали серию температурных рекордов
Вслед за Москвой «серия температурных рекордов» ожидается в Центральной России и в Черноземье.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Политика
Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
Транспорт
Москва определилась с названиями станций Большой кольцевой линии метро
Столичная мэрия утвердила названия пяти станций БКЛ, с которых можно будет пересесть на радиальные линии подземки.
Игры
Red Dead Redemption 2 на ПК выйдет с урезанной графикой
RDR 2 на ПК: первые недостатки Компания Nvidia, которая является лидером в создании видеокарт, выпустила разочаровывающее заявление - современное "железо" не в состоянии потянуть Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках в разрешении 4К.
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Политика
Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.
Энергетика
Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность
За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.
Шоу-бизнес
Вуличенко заверила, что не уводила нынешнего мужа из семьи
Актриса Екатерина Вуличенко в студии программы «Судьба человека» заявила, что не уводила своего нынешнего супруга Марата из семьи.
Экономика
В Кремле опровергли планы по дальнейшему повышению НДС
Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в Кремле не ведется.
Футбол
Юрий Семин: Хотим создать «Ювентусу» проблемы
После матча в Турине было мнение, что Ювентусу будет легче играть в Черкизове, потому что Локомотив будет раскрываться.
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
Экономика
Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Общество
70% российских компаний не платят за вывоз мусора
Глава "Российского экологического оператора" Денис Буцаев заявил, что неуплата со стороны юридических лиц за вывоз отходов составляют 65–70%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Шоу-бизнес
70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз
Американский актёр Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его супруга Алехандра ждёт ребёнка.
Музыка
Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной
55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".