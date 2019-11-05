РПЛ

Матч ТВМатч ТВ«Сочи» может уволить Точилина в случае поражения от ЦСКА

Команда потерпела поражение в домашней игре с тамбовчанами. Таким образом, Точилин может быть отправлен в отставку в случае проигрыша в матче с ЦСКА. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после первого круга.
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Точилин может быть уволен из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА

Чемпионат03:36

Гендиректор «Сочи»: «У Точилина есть возможность поправить положение команды в турнирной таблице»

Sport24.ru04:30

Точилина могут уволить из «Сочи» в случае поражения от ЦСКА

Sport.ru04:29

Точилина могут уволить из «Сочи» в случае проигрыша ЦСКА («Чемпионат»)

Sports.ru04:08

«Сочи» может уволить Точилина в случае поражения от ЦСКА

Матч ТВ04:10

«Сочи» может уволить Точилина в случае поражения от ЦСКА

Sportbox.RU04:10

Точилин может быть уволен из «Сочи» после матча c ЦСКА

Советский спорт05:58
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Александр Васильевич Точилин
Российский футболист
Российский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Сочи» с 6 июня 2018 года. Известен по выступлениям за московское «Динамо» на протяжении 14 сезонов.
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