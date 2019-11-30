РПЛ
РИА Новости«Сочи» может вернуть деньги за билеты на матч с «Оренбургом»
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) сообщила, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острой ротавирусной инфекцией у большого количества футболистов и сотрудников ФК "Сочи"), в соответствии с регламентом РФПЛ, матч 18-го тура чемпионата России "Сочи" - "Оренбург", запланированный на 1 декабря, перенесен на резервную дату.
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ТАСС Спортвчера в 16:29
РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Оренбург» из-за эпидемии в стане хозяев
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