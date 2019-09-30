РПЛ
LiveSport.ru«Сочи» на своем поле обыграл «Ахмат»
«Сочи» одержал победу над «Ахматом» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 2:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
Политика
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о сохранении членства России в Совете Европы ответом на украинские и прибалтийские демарши.
РИА Новости 09:16
Киберспорт
В CS:GO добавили рентгеновский сканер для кейсов
С помощью сканера фанаты CS:GO из Франции смогут узнать содержимое контейнера до того, как откроют его, — таким образом закон о лутбоксах не будет нарушен.
CyberSport.ru 02:25
Авто
Nissan показал концепт кей-кара с голографическими дисплеями
Электрический хэтчбек, получивший название IMk, дебютирует на Токийском автосалоне, который стартует 24 октября.
Авторамблер 09:00
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 09:15
Кино
Алдонин прокомментировал начало съемок фильма о Юлии Началовой
Футболист рассказал о своем отношении к проекту Первого канала. Первый канал начал работу над фильмом, посвященным Юлии Началовой.
7Дней.ру 09:30
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Политика
Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха
Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве
Убийство в Москве полковника Следственного комитета России (СКР) попало на видео. Кадры во вторник, 1 октября, публикует РЕН ТВ.
Lenta.ru 10:13
Здоровье
В здравоохранение Красноярского края вложат 238 млрд рублей
В развитие здравоохранения Красноярского края вложат 238 млрд рублей.
АиФ Красноярск 03:30
Происшествия
Псковская журналистка Светлана Прокопьева, обвиняемая в оправдании терроризма, считает дело убийством свободы слова
Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую обвиняют в оправдании терроризма, считает возбужденное в отношении нее уголовное дело убийством свободы слова.
Эхо Москвы 09:02
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
В офисе Зеленского изъяли документы об инциденте в Керченском проливе
Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Московский Комсомолец 09:59
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Спорт
Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Экономика
Российские госкомпании захотели приватизировать
Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
Lenta.ru 04:06
Спорт
Слишком интимная съемка на ЧМ в Дохе возмутила легкоатлеток
Бегунья из Германии Джина Люкенкемпер заявила, что видеооператоры во время чемпионата мира, который проходит в Дохе, выбирают слишком откровенный формат съемки, не соответствующий этическим нормам.
Inc-news.ru 09:19
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Политика
В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения
Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
Pravda.Ru 06:45
Политика
Правила получения российского гражданства могут измениться
Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Интернет
Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft
Для клиентов, которые предпочитают использовать Windows 7, такая возможность есть и в Windows Virtual Desktop.
Вести.Хайтек 02:44
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Музыка
Кавер на песню «На заре» выпустил ростовчанин Баста
О новом кавере рэпер рассказал на своей странице в соцсети. Песня «На заре» была впервые исполнена группой «Альянс» в 1987 году.
Privet-Rostov.ru 08:57
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 28 сентября в 14:57
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46