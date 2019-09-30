«Сочи» одержал победу над «Ахматом» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 2:0.

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Авто Nissan показал концепт кей-кара с голографическими дисплеями Электрический хэтчбек, получивший название IMk, дебютирует на Токийском автосалоне, который стартует 24 октября.

Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

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