РПЛ

LiveSport.ruLiveSport.ru«Сочи» на своем поле обыграл «Ахмат»

«Сочи» одержал победу над «Ахматом» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 2:0.
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Заболотный обратился к фанатам «Сочи» после победы над «Ахматом»

Спорт-Экспресс09:53

Первая домашняя победа «Сочи» в РПЛ

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Голы Мостового и Нобоа помогли «Сочи» обыграть «Ахмат»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:00

«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ благодаря голам Мостового и Нобоа

Чемпионатвчера в 14:23

«Сочи» всухую обыграл «Ахмат» в 11-м туре РПЛ

Нева Спортвчера в 14:38

ФК «Ахмат» продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до семи матчей, уступив «Сочи»

ТАССвчера в 14:26

«Сочи» одержал первую домашнюю победу в РПЛ

Советский спортвчера в 14:23
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
Политика

Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о сохранении членства России в Совете Европы ответом на украинские и прибалтийские демарши.
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В CS:GO добавили рентгеновский сканер для кейсов

С помощью сканера фанаты CS:GO из Франции смогут узнать содержимое контейнера до того, как откроют его, — таким образом закон о лутбоксах не будет нарушен.
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Nissan показал концепт кей-кара с голографическими дисплеями

Электрический хэтчбек, получивший название IMk, дебютирует на Токийском автосалоне, который стартует 24 октября.
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Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
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Кино

Алдонин прокомментировал начало съемок фильма о Юлии Началовой

Футболист рассказал о своем отношении к проекту Первого канала. Первый канал начал работу над фильмом, посвященным Юлии Началовой.
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Технологии

Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
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Политика

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Политика

Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха

Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
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Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве

Убийство в Москве полковника Следственного комитета России (СКР) попало на видео. Кадры во вторник, 1 октября, публикует РЕН ТВ.
Lenta.ru 10:13
Здоровье

В здравоохранение Красноярского края вложат 238 млрд рублей

В развитие здравоохранения Красноярского края вложат 238 млрд рублей.
АиФ Красноярск 03:30
Происшествия

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, обвиняемая в оправдании терроризма, считает дело убийством свободы слова

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, которую обвиняют в оправдании терроризма, считает возбужденное в отношении нее уголовное дело убийством свободы слова.
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Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Политика

В офисе Зеленского изъяли документы об инциденте в Керченском проливе

Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Московский Комсомолец 09:59
Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Политика

Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

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Спорт

Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Экономика

Российские госкомпании захотели приватизировать

Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
Lenta.ru 04:06
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Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов

REGNUM 06:15
Спорт

Слишком интимная съемка на ЧМ в Дохе возмутила легкоатлеток

Бегунья из Германии Джина Люкенкемпер заявила, что видеооператоры во время чемпионата мира, который проходит в Дохе, выбирают слишком откровенный формат съемки, не соответствующий этическим нормам.
Inc-news.ru 09:19
Политика

Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Политика

В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения

Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
Pravda.Ru 06:45
Политика

Правила получения российского гражданства могут измениться

Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Интернет

Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft

Для клиентов, которые предпочитают использовать Windows 7, такая возможность есть и в Windows Virtual Desktop.
Вести.Хайтек 02:44
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Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
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Кавер на песню «На заре» выпустил ростовчанин Баста

О новом кавере рэпер рассказал на своей странице в соцсети. Песня «На заре» была впервые исполнена группой «Альянс» в 1987 году.
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Армия и оружие

Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»

Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 28 сентября в 14:57
Происшествия

Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46
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