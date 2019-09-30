РПЛ

LiveSport.ruLiveSport.ru«Сочи» на своем поле обыграл «Ахмат»

«Сочи» одержал победу над «Ахматом» в домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 2:0.
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«Сочи» обыграл «Ахмат» в последнем матче 11-го тура РПЛ

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Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
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Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
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