РПЛ

Красная веснаКрасная веснаФК «Сочи» обыграл «Ахмат» благодаря голам Мостового и Нобоа

«Сочи» на своем поле переиграл грозненский «Ахмат» 30 сентября в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Сочинцы открыли счет на 12-й минуте благодаря голу Андрея Мостового. Во втором тайме, на 73-й минуте, Кристиан Нобоа удвоил преимущество «Сочи».
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Нобоа назвал свой гол в ворота «Ахмата» одним из трех самых красивых в карьере

Sport24.ruвчера в 15:51

«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ благодаря голам Мостового и Нобоа

Чемпионатвчера в 14:23

Нобоа стал лучшим игроком матча «Сочи» — «Ахмат»

Матч ТВвчера в 14:27

«Сочи» обыграл «Ахмат» в последнем матче 11-го тура РПЛ

ODDS.ruвчера в 14:22

Нобоа - о мяче в ворота «Ахмата»: «Один из самых красивых голов в карьере». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:59

«Сочи» обыграл «Ахмат», Нобоа забил гол-красавец

Спорт-Экспрессвчера в 14:22

«Сочи» одержал первую домашнюю победу в РПЛ

Советский спортвчера в 14:23
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
Происшествия

Верховный суд передал дело юриста Карамзина подмосковным судьям

Верховный суд России передал на рассмотрение судьям Мособлсуда представление Генпрокуратуры по делу столичного юриста Кантемира Карамзина, обвиняемого в покушении на мошенничество в отношении первого биографа Владимира Путина Олега Блоцкого.
BFM.ru вчера в 13:16
Политика

Россия рассчитывает на согласование «формулы Штайнмайера» в Минске

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru 00:15
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском вчера в 03:38
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Происшествия

Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 29 сентября в 14:26
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Наука

Создана первая полностью перезаряжаемая батарея на двуокиси углерода

«Уникальная комбинация материалов помогла нам изготовить первую углеродно-нейтральную батарею на двуокиси углерода с намного большей производительностью и продолжительным сроком службы, которую можно использовать в усовершенствованных системах хранения энергии», - заявил профессор Амин Салехи-Ходжин, руководитель проекта.
Хайтек+ 28 сентября в 05:04
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости вчера в 13:19
Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия

В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека

REGNUM вчера в 23:27
Политика

МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК вчера в 17:00
Общество

Штрафы для уклонистов от армии предложили увеличить в шесть раз

Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости вчера в 13:19
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
Происшествия

В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

Почти 14 тысяч человек подписались под петицией на change.org к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров за убийство собаки и ее двухнедельных щенков.
РИА Новости вчера в 01:39
Спорт

Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира

Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
Вести.Ru вчера в 15:48
Здоровье

Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи

«Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.
Агентство Москва вчера в 09:28
Происшествия

Ъ: полковник ФСБ получал взятки возле работы в центре Москвы

Бывший начальник банковского отдела управления "К" Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки через посредника, который в свою очередь брал деньги возле работы в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 23:09
Политика

Журналистка обвиняет Бориса Джонсона в домогательствах

Журналистка обвинила британского премьера Бориса Джонсона в домогательствах. По словам женщины, политик схватил ее за ногу 20 лет назад.
Народные новости 29 сентября в 17:08
Авто

Россияне начали чаще покупать подержанные машины по трейд-ин

По данным "Известий", количество сделок, заключенных по системе трейд-ин в РФ, выросло до рекордных 30 процентов от всего объема сделок по автомобилям с пробегом.
Новые автомобили вчера в 22:52
Политика

МИД России прокомментировал новые санкции США

Новые антироссийские санкции США вызывают «крайнее недоумение», заявил МИД России.
Ведомости вчера в 17:16
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Экономика

Путин утвердил повышение акцизов на вина

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино.
Вести Подмосковья вчера в 03:40
Политика

Глава МИД Индии: Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, закупать ли военную технику у РФ

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе это касается и вопроса приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС вчера в 23:55
Футбол

Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира

Телеканал 360° вчера в 07:49
Космос

Илон Маск представил корабль для полётов на Марс

Илон Маск представил космический корабль, который сможет доставлять людей на Марс.
Газета Metro 29 сентября в 11:11
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
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