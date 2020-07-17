Коронавирус
КП - Самара«Сочи» настраивается на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится
Футбольный клуб «Сочи» настраивается на игру 30 тура чемпионата России против «Крыльев Советов» в Самаре. Однако в команде пока не знают, состоится ли она.
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Гендиректор «Сочи»: «Коронавирус у ребят протекает бессимптомно. Настраиваемся, что игра с „Крыльями“ состоится»
Заключительный матч для «Сочи» в чемпионате России-2019/20 с «Крыльями Советов» запланирован на 22 июля.Sport24.ru05:23
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Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
В Нью-Йорке, по информации департамента здравоохранения на 16 июля, умерли 18 754 заразившихся.
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Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»
Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
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Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
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По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
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Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
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Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
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В Минобороны Украины не увидели признаков подготовки наступления РФ
Глава оборонного ведомства Украины Андрей Таран заявил, что признаков подготовки наступления российской армии со стороны Крыма в министерстве не выявили.
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Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы
Министерство здравоохранения России планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
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Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
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Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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Власти Приморья назвали провокацией техзадание по освещению митингов в поддержку Фургала
Власти Приморского края опровергли и назвали провокацией информацию о якобы имевшей место рассылке технического задания для СМИ по освещению несанкционированных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Цены Chery Tiggo 7 Pro будут названы позднее.
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Россия не принимает обвинений со стороны Великобритании в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
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Общая выручка Netflix за этот квартал составила $6,1 млрд, что на 24,9% больше, чем за второй квартал предыдущего года.
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Тюменские следователи помогут 92-летнему ветерану ВОВ
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В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете
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"Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона", - заявил Пашинян в Минске на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в расширенном составе.
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В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
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BFM.ru вчера в 09:05