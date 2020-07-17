Заключительный матч для «Сочи» в чемпионате России-2019/20 с «Крыльями Советов» запланирован на 22 июля.

с чего всё началось

Футбольный клуб «Сочи» настраивается на игру 30 тура чемпионата России против «Крыльев Советов» в Самаре. Однако в команде пока не знают, состоится ли она.

«Сочи» настраивается на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится

Космос NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter. 6

Футбол Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке» Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак». 1

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 13

Общество Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов. 441

Общество Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными. 345

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 174

Общество Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля. 29

Общество Власти Приморья назвали провокацией техзадание по освещению митингов в поддержку Фургала Власти Приморского края опровергли и назвали провокацией информацию о якобы имевшей место рассылке технического задания для СМИ по освещению несанкционированных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 6

Политика Песков: Россия отвергает обвинения Британии в хакерских атаках Россия не принимает обвинений со стороны Великобритании в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. 57

Экономика Квартальная выручка Netflix увеличилась на 25% Общая выручка Netflix за этот квартал составила $6,1 млрд, что на 24,9% больше, чем за второй квартал предыдущего года.

Общество Тюменские следователи помогут 92-летнему ветерану ВОВ Следственное управление СК РФ по Тюменской области окажет ветерану Великой Отечественной войны Иннокентию Кузину всю необходимую помощь. 62

Политика Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку "Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона", - заявил Пашинян в Минске на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в расширенном составе. 3