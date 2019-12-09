РПЛ
Нева Спорт«Сочи» назначил Федотова главным тренером
Ранее стало известно, что Владимир Федотов покинул «Оренбург». До этого «Сочи» расстался с Александром Точилиным, обязанности главного тренера исполнял Роман Березовский. Напомним, Владимир Федотов работал в «Оренбурге» с 2017 года.
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