«Сочи» в твиттере подтвердил, что полузащитник «Пюника» Эрик Варданян стал игроком российского клуба. Контракт с 21-летним нападающим вступит в силу с 1 января 2020 года.

«Сочи» объявил о переходе Варданяна из «Пюника»

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