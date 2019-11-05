Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян продолжит карьеру в «Сочи». Российский клуб объявил о трансфере 21-летнего хавбека, контракт вступит в силу 1 января 2020 года. Ранее сообщалось, что договор рассчитан на три года.

Политика Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне Экс-президент СССР добавил, что в последнее время европейские политики стали задумываться о негативных последствиях попыток изолировать Россию.

Происшествия В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.

Здоровье Стройотряд «Тонометр». Оптимизация здравоохранения провалилась В Калининграде на заседании Госсовета президент рассказал собравшимся о многих бедах здравоохранения.

Армия и оружие Зеленский хочет сформировать военную полицию Украины Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение главе Минобороны, чтобы ведомство в своей деятельности опиралось на стандарты НАТО.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.

Футбол «РБ Лейпциг» нанес «Зениту» второе поражение в Лиге чемпионов 5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/20 между коллективами «Зенит» и «Ред Булл Лейпциг».

Политика Посольство в США отреагировало на антироссийские публикации ИА «Ореанда-Новости»Посольство РФ в США ответило на очередные антироссийские публикации, появившиеся в популярных североамериканских изданиях.

Происшествия Не менее 15 человек погибли в перестрелке на юге Таиланда Неизвестные атаковали один из КПП в провинции Яла на юге Таиланда. В результате случившегося 15 человек погибли.

Кино Фильмы с упоминанием наркотиков могут попасть под категорию «18+» Напомним, что в настоящее время детям из категории «12+» разрешено посещать сеансы подобных художественных фильмов в кинотеатрах, однако с одним условием: в таких лентах должно выказываться отрицательное, осуждающее отношение к наркотикам.

Происшествия В Челябинске рецидивисты напали на школьниц В Челябинске двое ранее судимых граждан напали на двух девочек-подростков.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Экономика Власти Тюмени представили трехлетний бюджет Бюджет Тюмени на 2020 год намерены принять с нулевым дефицитом. Проект документа опубликован на сайте городской администрации.

Армия и оружие Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Армия и оружие Российский патруль забросали камнями в Сирии Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.

Общество Росстат обнародовал данные о зарплатах учителей В среднем педагогам платят 40 тысяч рублей в месяц. Зарплата школьного учителя на Чукотке превышает 99 тысяч рублей.

Общество Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию Большинство жителей крупных российских городов — 75,5% — не откладывают деньги на будущую пенсию, и такая модель поведения не меняется с возрастом, следует из результатов опроса Райффайзенбанка, проведенного в 14 городах России.

Здоровье Минздрав назвал виды рака с одногодичной смертностью Показатели смертности у больных раком желудка, прямой кишки, кроветворных и лимфатических тканей находятся на высоком уровне.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Происшествия В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября из сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Экономика Сахарным заводам в России предрекли банкротство Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.

Гаджеты Xiaomi представила свои первые «умные» часы Mi Watch Китайская компания Xiaomi представила свою первую модель "умных" часов, получивших название Mi Watch.