Футбол
Sports.ru«Сочи» объявил о трансфере Варданяна
Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян продолжит карьеру в «Сочи». Российский клуб объявил о трансфере 21-летнего хавбека, контракт вступит в силу 1 января 2020 года. Ранее сообщалось, что договор рассчитан на три года.
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Футболист Эрик Варданян перешел в ФК «Сочи», несмотря на интерес «Локомотива»
Sputnik Армениявчера в 08:34
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