Футбол

Sports.ruSports.ru«Сочи» объявил о трансфере Варданяна

Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян продолжит карьеру в «Сочи». Российский клуб объявил о трансфере 21-летнего хавбека, контракт вступит в силу 1 января 2020 года. Ранее сообщалось, что договор рассчитан на три года.
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Армянский футболист
Armenian football player who currently plays as a Midfielder for FC Pyunik and the Armenian national team.
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