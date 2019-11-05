Футбол

Sports.ruSports.ru«Сочи» объявил о трансфере Варданяна

Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян продолжит карьеру в «Сочи». Российский клуб объявил о трансфере 21-летнего хавбека, контракт вступит в силу 1 января 2020 года. Ранее сообщалось, что договор рассчитан на три года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футболист Эрик Варданян перешел в ФК «Сочи», несмотря на интерес «Локомотива»

Sputnik Армениявчера в 08:34

«Сочи» объявил о переходе Варданяна из «Пюника»

Sport24.ruвчера в 15:22

«Сочи» объявил о переходе Варданяна

Чемпионатвчера в 15:19

«Сочи» объявил о трансфере Варданяна

Sports.ruвчера в 15:26

Форвард сборной Армении стал игроком «Сочи»

Спорт-Экспрессвчера в 15:17

Защитник «Пюника» Варданян официально перешёл в «Сочи»

Sport.ruвчера в 15:59

Хавбек «Пюника», которым интересовался «Локомотив», перешел в «Сочи»

Советский спортвчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:58, Ашберн
Энергетика

«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа

В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Происшествия

Михаила Светова вызвали на допрос в СК

Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Общество

«Алиса» выучила первый иностранный язык

«Алиса», голосовой помощник компании «Яндекс» выучила первый иностранный язык, сообщают «Ведомости».
Computerworld Россия 05:42
Общество

Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

РБК 05:03
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Похвистнево-Информ вчера в 19:17
Армия и оружие

Индия намерена расширять военное сотрудничество с Россией

Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между компаниями военно-промышленного комплекса (ВПК) двух стран, заявил министр обороны Раджнатх Сингх.
РИА Новости 02:43
Экономика

Квартальная чистая прибыль Tele2 выросла на 114%

В III квартале 2019 г. Tele2 достигла следующих ключевых операционных показателей: квартальный отток абонентов сократился на 0,6 п. п. и составил 8,5%; количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
CNews 03:55
Кино

Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи

Актуальные Новости 02:34
Происшествия

Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск

Газета.Ru 06:07
Политика

Путин: Националисты и пещерные русофобы объявили войну русскому языку

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность войной, которую объявили в некоторых странах русскому языку.
РЕН ТВ вчера в 08:30
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Общество

Эксперты Роскачества нашли аллергены в ванильном зефире

Итоги исследования Роскачества говорят о том, что в зефире всех проверенных торговых марок диоксида серы больше 10 мг/кг.
RuNews24.ru 02:44
Армия и оружие

Лавров оценил антироссийские планы НАТО в Средиземноморье

По словам Лаврова, Москва озабочена ситуацией в Восточном Средиземноморье из-за действий США и НАТО, которые наращивают свое военное присутствие в регионе «с откровенным антироссийским намерением».
Lenta.ru 07:00
Фигурное катание

Жулин объяснил, почему у Загитовой появились проблемы с прыжками

Sport24.ru 07:08
Политика

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Общество

Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц

Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Общество

Мошенники разработали новую схему кражи данных клиентов банков

Обычно большие объемы хранятся на удаленных от рабочего места серверах внутри банка (или на аутсорсе – например, в облачных хранилищах вендоров – разработчиков ИТ-систем банков), к которым нельзя получить доступ лишь по данным корпоративной почты сотрудника, например, кредитного отдела.
Газета.Ru 02:57
Политика

Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза

Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
Lenta.ru 07:22
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В.А. Малышева.
REGNUM 07:48
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Технологии

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Происшествия

В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу

В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Политика

Иран объявил о начале обогащения урана до 5%

Со среды Иран начнет обогащение урана до 5% на объекте в Фордо, заявил глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи.
Взгляд.ру вчера в 12:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрик Варданян
Армянский футболист
Armenian football player who currently plays as a Midfielder for FC Pyunik and the Armenian national team.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное