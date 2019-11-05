Футбол
Sports.ru«Сочи» объявил о трансфере Варданяна
Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян продолжит карьеру в «Сочи». Российский клуб объявил о трансфере 21-летнего хавбека, контракт вступит в силу 1 января 2020 года. Ранее сообщалось, что договор рассчитан на три года.
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Футболист Эрик Варданян перешел в ФК «Сочи», несмотря на интерес «Локомотива»
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