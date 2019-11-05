Футбол

Sports.ruSports.ru«Сочи» объявил о трансфере Варданяна

Полузащитник «Пюника» Эрик Варданян продолжит карьеру в «Сочи». Российский клуб объявил о трансфере 21-летнего хавбека, контракт вступит в силу 1 января 2020 года. Ранее сообщалось, что договор рассчитан на три года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футболист Эрик Варданян перешел в ФК «Сочи», несмотря на интерес «Локомотива»

Sputnik Армениявчера в 08:34

«Сочи» объявил о переходе Варданяна из «Пюника»

Sport24.ruвчера в 15:22

«Сочи» объявил о переходе Варданяна

Чемпионатвчера в 15:19

«Сочи» объявил о трансфере Варданяна

Sports.ruвчера в 15:26

Форвард сборной Армении стал игроком «Сочи»

Спорт-Экспрессвчера в 15:17

Защитник «Пюника» Варданян официально перешёл в «Сочи»

Sport.ruвчера в 15:59

Хавбек «Пюника», которым интересовался «Локомотив», перешел в «Сочи»

Советский спортвчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:25, Ашберн
Политика

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств

Газета.Ru 06:02
Происшествия

Отец Шамсутдинова опроверг личную характеристику сына

Газета.Ru 03:38
Происшествия

После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Политика

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Гаджеты

В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5

ITZine.ru 05:55
Экономика

WSJ узнала о планах Xerox купить HP

Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Интерфакс 00:26
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Виннипег», Гусев реализовал буллит

Sport24.ru вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Кино

Колин Фаррелл может стать Пингвином в новом «Бэтмене»

В среду, 6 ноября, стало известно, что Колина Фаррелла рассматривают на роль Пингвина в "Бэтмене" Мэтта Ривза.
Piter.tv 02:54
Политика

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

Слова президента РФ Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру были ответом на конкретные слова выступавшего на спикера, это не было заявлением в общем контексте, сказал в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:18
Энергетика

«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа

Новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на "Газпром" антимонопольный штраф на 7 миллиардов долларов, заявила российская компания.
РИА Новости 06:17
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru 04 ноября в 09:03
Кино

Сериал «Ведьмак» получился больше похожим на ужасы

Напомним, что премьера «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года. Трансляция сериала будет проходить на потоковом сервисе Netflix.
ГЛАС.RU 02:16
Здоровье

Николай Рассадин: Увеличение времени продажи алкоголя в Псковской области на час - это полумера

Увеличение времени продажи алкоголя в Псковской области на час утром и на час вечером является полумерой.
Псковская Лента Новостей 05:55
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru 02:50
Общество

Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции

Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия".
РИА Новости 04:04
Происшествия

Задымление в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге ликвидировали

Задымление в екатеринбургском небоскребе "Высоцкий" произошло из-за тления пылевых отложений в машинном отделении пассажирского лифта на 35-м этаже.
ТАСС 05:12
Происшествия

В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

Интерфакс 04:41
Происшествия

В Новотроицке задержан первый заместитель главы города

В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
Orenburg.media вчера в 06:22
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России

В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ 02:21
Игры

В The Elder Scrolls Online можно будет поиграть бесплатно целую неделю

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из ZeniMax Online Studios объявили, что в The Elder Scrolls Online можно будет играть бесплатно целую неделю.
Игромания.ру 06:00
Политика

Индия попросила ускорить поставки С-400

Взгляд.ру 06:14
Общество

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

RT на русском 05:39
Общество

Главный редактор «Дождя» Перепелова покинет свою должность

Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря.
ТАСС 06:13
Космос

Российский астроном открыл первую межзвездную комету

Комсомольская правда вчера в 09:34
Общество

КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции

Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Интерфакс 06:13
Происшествия

В Челябинской области забеременели воспитанницы детского дома

REGNUM 05:31
Происшествия

Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги

Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 06:59
Здоровье

Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает бодрость и сытость

РИА Новости вчера в 19:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эрик Варданян
Армянский футболист
Armenian football player who currently plays as a Midfielder for FC Pyunik and the Armenian national team.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное