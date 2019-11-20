Футбол

Советский спортСоветский спорт«Сочи» объявил об отставке Точилина

Главный тренер Сочи Александр Точилин отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба. 45-летний специалист работал в Сочи с момента основания клуба в 2018 году. До этого он провел три года в Динамо (Санкт-Петербург), которое перед прошлым сезоном и перебазировалось в Сочи.
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Как сообщается на официальном сайте
 клуба, исполняющим обязанности наставника команды назначен Роман Березовский, который будет руководить коллективом на протяжении трёх матчей Российской премьер-лиги.
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