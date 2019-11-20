с чего всё началось

Главный тренер Сочи Александр Точилин отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба. 45-летний специалист работал в Сочи с момента основания клуба в 2018 году. До этого он провел три года в Динамо (Санкт-Петербург), которое перед прошлым сезоном и перебазировалось в Сочи.

Политика Путин рассказал об отношениях с Зеленским Президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» заявил, что у него нет отношений с его украинским лидером Владимиром Зеленским, так как они не знакомы и общались только по телефону.

Футбол Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Политика Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую Россия предлагала Украине закупать у нее напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Общество В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителей МВД и Министерство здравоохранения России разработали изменения в закон о безопасности дорожного движения, которые предусматривают введение внеочередного медосмотра водителей, у которых обнаружат новые заболевания.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Политика Путин: есть все основания для финансирования проектов из средств ФНБ В России есть все основания, чтобы начать финансировать проекты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), такие решения уже принимаются, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"

Шоу-бизнес Друг мужа Заворотнюк рассказал об изменениях в состоянии актрисы В начале осени СМИ сообщили, что Заворотнюк попала в реанимацию одной из московских клиник в связи с ухудшением состояния на фоне тяжелой болезни.

Транспорт Путин примет участие в церемонии открытия движения по МЦД 21 ноября «Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров – новых наземных веток метро, которые свяжут столицу с областью», — говорится в сообщении.

Общество Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова Экс-министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов, ставший фигурантом дела о хищении, создал целую сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank.

Происшествия Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.

Общество РЖД показали макет нового плацкартного вагона На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Политика Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции Как прошли переговоры в Горках Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев в подмосковных Горках принимал белорусского коллегу Сергея Румаса — в рамках традиционного ежегодного заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.