Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Сочи» объявил об уходе Точилина

Александр Точилин подал заявление об отставке с поста главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера будет тренер по ОФП, бывший голкипер сборной Армении Роман Березовский.
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Как сообщается на официальном сайте
 клуба, исполняющим обязанности наставника команды назначен Роман Березовский, который будет руководить коллективом на протяжении трёх матчей Российской премьер-лиги.
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Точилин объяснил причины своего ухода из «Сочи»

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Sportbox.RU04:18

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Sport24.ru04:09
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Александр Васильевич Точилин
Российский футболист
Российский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Сочи» с 6 июня 2018 года. Известен по выступлениям за московское «Динамо» на протяжении 14 сезонов.
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Роман Анатольевич Березовский
Футболист
Советский, армянский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. Известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Химки», московские «Динамо» и «Торпедо», а также национальную сборную Армении, в которой был капитаном. Тренер в ФК «Сочи».
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