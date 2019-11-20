с чего всё началось

Александр Точилин подал заявление об отставке с поста главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности главного тренера будет тренер по ОФП, бывший голкипер сборной Армении Роман Березовский.

Здоровье Российские чиновники убедили частные клиники отказаться от абортов «Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты», — заявил изданию глава регионального Минздрава Михаил Ратманов.

Технологии Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.

Авто Новый УАЗ получит 180-сильный турбомотор Генеральный директор УАЗа сообщил, что в 2020 году компания предложит для новых автомобилей марки новый двигатель мощностью 180 лошадиных сил.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Депутат Рады потребовал от СБУ проверить сайт «Миротворец» Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность скандального сайта «Миротворец».

Политика Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Наука Суп может помочь справиться с малярией Британские ученые обнаружили, что есть супы, мешающие бесполому размножению возбудителя малярии, и тем самым останавливающие инфекцию.

Политика У самолета Зеленского отказал двигатель Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.

Авто Lada Vesta демонстрирует японское качество Lada Vesta приобретет японские компоненты, призванные повысить качество отечественного автомобиля и сделать его намного более комфортным.

Общество В городах России образовались очереди за справками для водителей В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Хоккей Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия» Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

Здоровье Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.

Происшествия Троллейбус сбил девушку на Загородном проспекте В среду вечером, 20 ноября, молодая петербурженка попала под троллейбус у дома № 47 по Загородному проспекту, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.