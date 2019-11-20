Футбол

ProstoProSportProstoProSportТочилин покинет пост главного тренера «Сочи»

Александр Точилин покинет пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги "Сочи", сообщил в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе московского "Динамо" Константин Алексеев. По данным журналиста в ближайшее время стороны обсудят в клубном офисе условия расторжения контракта.
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 клуба, исполняющим обязанности наставника команды назначен Роман Березовский, который будет руководить коллективом на протяжении трёх матчей Российской премьер-лиги.
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