с чего всё началось

Александр Точилин покинет пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги "Сочи", сообщил в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе московского "Динамо" Константин Алексеев. По данным журналиста в ближайшее время стороны обсудят в клубном офисе условия расторжения контракта.

Спорт СБР во вторник утвердит состав сборной РФ по биатлону на Кубок мира Руководство союза биатлонистов России (СБР) во вторник вечером утвердит состав сборной страны на этап Кубка мира и Кубка международного союза биатлонистов (IBU). об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на президента СБР Владимир Драчев.

Происшествия В Москве возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки в клинике Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью в частной клинике Москвы женщины, которую якобы не разрешили перевести в другую больницу из-за задолженности по оплате медуслуг.

Наука Названа главная причина возникновения рака Ученые из американского университета Северной Каролины в городе Шарлотте выяснили главную причину возникновения рака.

Экономика В России могут установить единую комиссию за переводы с карт Центробанк вернётся к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские и внутрибанковские переводы, передаёт РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Здоровье Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.

Общество Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова случайно показала лицо сына Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.

Авто Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.

Экономика Орешкин и Силуанов назвали плюсы и минусы низкой инфляции Инфляция по итогам текущего года будет ниже ожиданий Минэкономразвития и ЦБ и составит около 3%, это в частности, способствует к снижению совокупного спроса, нехватка которого в этом году может составить более 1 трлн рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт».

ЖКХ Коммунальную аварию устранили в Барнауле Напомним, под отключение в результате коммунальной аварии в Барнауле 20 ноября попали 26 жилых домов и детские сады № 45 и № 105.

Общество Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году, эти полномочия будут возложены на Многофункциональные центры (МФЦ).

Общество Медсправка для получения водительских прав станет «золотой» Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".

Происшествия «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.