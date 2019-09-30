РПЛ
Красная веснаФК «Сочи» обыграл «Ахмат» благодаря голам Мостового и Нобоа
«Сочи» на своем поле переиграл грозненский «Ахмат» 30 сентября в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Сочинцы открыли счет на 12-й минуте благодаря голу Андрея Мостового. Во втором тайме, на 73-й минуте, Кристиан Нобоа удвоил преимущество «Сочи».
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Нобоа - о мяче в ворота «Ахмата»: «Один из самых красивых голов в карьере». ВИДЕО
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Нобоа назвал свой гол в ворота «Ахмата» одним из трех самых красивых в карьере
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