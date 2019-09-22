Футбол

КоммерсантъКоммерсантъ«Сочи» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России

Динамо — Сочи
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
32′
Антон Заболотный
Максимилиан Филипп
Кирилл Панченко
46′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
46′
Сильвестр Игбоун
50′
57′
Антон Заболотный
Жоаозиньо
58′
Сильвестр Игбоун
63′
65′
Миха Мевля
66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
73′
73′
Андрей Мостовой
Никита Бурмистров
77′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
88′
Душан Лагатор
90′+1′
Александр Карапетян
Футболисты московского «Динамо» проиграли «Сочи» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина» закончилась со счетом 3:2.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

«Сочи» в гостях вырвал победу у «Динамо» и ушел с последнего места РПЛ

Матч ТВ08:57

РПЛ. «Динамо» уступило «Сочи» и не смогло выиграть четвертый матч подряд

Бомбардир.ру08:54

Кульбит Заболотного и обращение Панченко к фанатам «Динамо». Фото победы «Сочи»

Чемпионат12:13

«Динамо» — «Сочи» — 2:3. Видеообзор матча

Sport24.ru10:00

Заболотный и Нобоа сыграют против «Динамо» с первых минут

Sportbox.RU06:07

«Дмитрий Валерьевич, нам пора расстаться!» «Динамо» дома проиграло «Сочи»

Спорт-Экспресс10:15

Заболотный забил 2-й гол в сезоне за «Сочи»

Sports.ru07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Политика

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Шоу-бизнес

Максим Виторган похвастался машиной за 4 млн рублей

News.ru вчера в 23:06
Кино

В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»

В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R вчера в 03:50
Наука

В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб

У обнаруженных ранее микробов сальмонеллы ранее выявили устойчивость к антибиотикам первой линии.
Профиль вчера в 15:40
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru 15:32
Общество

Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX

Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Технологии

Эпоха боточеловека: компьютерные программы стали неотличимы от людей

Простые боты, которые раньше использовались злоумышленниками для различных мошеннических схем и легко ловились программами для обеспечения кибербезопасности, стали по своему цифровому поведению абсолютно неотличимыми от людей.
Известия 17:01
Экономика

За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76%

С 2014 по 2019 год стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 76 процентов.
Российская газета 20 сентября в 07:38
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Экономика

Правительство одобрило повышение МРОТ до 12 130 рублей

Правительство России одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 руб. с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 06:50
Кино

Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»

Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 09:17
Политика

Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой

В дипведомстве заявили, что, судя по всему, пока речь идет о самых предварительных планах Роули, а его адвокат рассматривает иск как один из вариантов.
РИА Новости 10:41
Технологии

ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя

Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».
Банки.ру 20 сентября в 12:32
Происшествия

На автостоянке в Киеве загорелись девять бензовозов с топливом

РБК 17:44
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Россию могут не допустить к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
News.ru вчера в 22:54
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Космос

Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК вчера в 07:04
Экономика

Синоптики отметили усиление признаков изменения климата

Признаки изменения климата усилились за последние пять лет, которые станут самым теплым в истории наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в воскресенье.
РИА Новости 10:05
Шоу-бизнес

Пациентка медцентра заявила, что врачи прекратили лечение Заворотнюк

РИА Новости 19:16
Хоккей

«Витязь» обыграл СКА и возглавил общую таблицу КХЛ

Победная серия "богатырей" теперь составляет семь матчей. Набрав 16 очков, "Витязь" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ.
Life.ru 13:45
Происшествия

Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

Lenta.ru 17:29
Музыка

Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»

ИнфоСМИ 14:00
Авто

Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели

Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 вчера в 12:31
Происшествия

В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов

Интересный случай произошел в Киеве. Там слуга народа лишился часов прямо в центре города - возле мэрии.
Российская газета 18:42
Армия и оружие

Путин приехал на учения «Центр-2019»

Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".
Российская газета 20 сентября в 04:02
Интернет

Facebook приостановил работу тысяч приложений

Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс 20 сентября в 18:00
Шоу-бизнес

Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле

На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца.
Телепрограмма 09:09
Шоу-бизнес

Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой

По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru 11:46
Наука

Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей

Китайскими учеными был обнаружен у 27-летнего пациента штамм кишечных бактерий, которые способны синтезировать алкоголь, опасный для печени человека.
Ugpressa.ru вчера в 17:23
Космос

Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце

Ученые предлагают уже сейчас искать для человечества подходящее место за пределами Солнечной системы.
РИА Новости 20 сентября в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное