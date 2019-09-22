Встреча 10-го тура Российской премьер-лиги, состоявшаяся в воскресенье на стадионе "Динамо" в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Голы в составе "Сочи" забили Антон Заболотный (31-я минута), Миха Мевля (65) и Александр Карапетян на первой компенсированной к матчу минуте.

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