РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Сочи» вырвал победу у «Динамо» в матче чемпионата России

Динамо — Сочи
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
32′
Антон Заболотный
Максимилиан Филипп
Кирилл Панченко
46′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
46′
Сильвестр Игбоун
50′
57′
Антон Заболотный
Жоаозиньо
58′
Сильвестр Игбоун
63′
65′
Миха Мевля
66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
73′
73′
Андрей Мостовой
Никита Бурмистров
77′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
88′
Душан Лагатор
90′+1′
Александр Карапетян
Встреча 10-го тура Российской премьер-лиги, состоявшаяся в воскресенье на стадионе "Динамо" в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Голы в составе "Сочи" забили Антон Заболотный (31-я минута), Миха Мевля (65) и Александр Карапетян на первой компенсированной к матчу минуте.
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