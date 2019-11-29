Футбол

Нева СпортНева СпортДесять футболистов «Сочи» заболели ангиной

По информации источника в «Сочи» произошла эпидемия ангины. Отмечается, что заболели десять полевых игроков команды, среди которых нападающий Антон Заболотный, а также полузащитники Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов и Алексей Померко.
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