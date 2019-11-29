Футбол
Российская газетаФК «Сочи» отменил тренировку из-за болезни игроков
Футбольный клуб "Сочи" отменил тренировку из-за того, что десять его игроков заболели. Как сообщается на сайте ФК "Сочи", тренировку пришлось отложить накануне матча с "Оренбургом" из-за вируса инфекционной ангины. Игра должна состояться 1 декабря в Сочи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В ФК «Сочи» рассчитывают, что заболевшие игроки поправятся к матчу с «Рубином»
ТАСС Спортвчера в 12:12
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Происшествия
Вертолет разбился под Новороссийском
Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»
Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».
Гаджеты
Xiaomi представил внешний аккумулятор для зимы
Как сообщает Gizmochina, компания Xiaomi явила миру оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Политика
Путин обнаружил ахинею в аналитических передачах телеканала «Россия 1»
Президент России Владимир Путин нашел точное слово в определении сути так называемых аналитических передач на телеканале «Россия 1»: ахинея.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Театры
Медведев поздравил с юбилеем Александра Тителя
Премьер-министр России поздравил с 70-летием Александра Тителя.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro получит систему из 8 камер
В начале 2020 года компания Huawei представит новые смартфоны. По информации источников, модель P40 Pro получит систему из 8 камер.
Наука
Лучшее за день. 29 ноября
Как помочь обезьяне ощутить изображение, как подсадить кишечную палочку на «углекислую» диету и как материал для экранов телефонов может самоочищаться, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Происшествия
Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии
Посольство России в Великобритании заявило, что задержание в Портленде судна «Джирех», на борту которого находится российский экипаж, произошло из-за проблем с документацией.
Происшествия
Глава архангельского УФНС допрашивается по делу о взятке
Главу архангельского УФНС Сергея Родионова в настоящий момент допрашивают следователи.
Происшествия
Скотланд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
Наука
400 км/ч: как немцы помогли британцам создать суперпоезд
AeroLiner3000 сможет развивать скорость до 400 км/ч и предназначен в первую очередь для эксплуатации на проектируемой высокоскоростной линии HS2 Лондон – Бирмингем.
Футбол
В субботу сборная России узнает третьего соперника на Евро-2020
В Бухаресте пройдёт жеребьёвка финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года, в ходе которой сборная России узнают последнего соперника по группе, передаёт РИА Новости.
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Экономика
В России произведено 3,55 млн тонн рыбной продукции
С января по октябрь 2019 года объем производства рыбной продукции в России составил 3,55 млн тонн, сообщает Росстат.
Футбол
«Оренбург» направил в РФПЛ согласие на перенос матча с «Сочи»
"Оренбург" направил в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) официальное согласие на перенос матча 18-го тура чемпионата России с "Сочи", заявил РИА Новости президент "Оренбурга" Владимир Кияев.
Футбол
Головин: кто-то схватил Фалькао за майку и начался легкий кипиш
Полузащитник "Монако" Александр Головин перед матчем 15-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" в интервью российским журналистам, в числе которых был корреспондент РИА Новости Сергей Астахов, рассказал о жизни в княжестве, вещах, по которым он скучает вдали от России, и раскрыл будущее место работы форварда сборной России Николая Комличенко.
Политика
Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Спорт
Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Шоу-бизнес
Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с подписчиками
Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева жестко ответила поклоннице, которая дала ей совет по общению с аудиторией в соцсетях.
Политика
Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»
Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
Автоспорт
Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби
Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.