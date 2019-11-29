Футбол

РБКРБК«Сочи» отменил тренировку из-за ангины у десяти футболистов

«Сочи» отменил пятничную тренировку из-за того, что десять полевых футболистов команды заболели ангиной. Об этом сообщает официальный сайт сочинского клуба. Имена игроков, которые выбыли из строя, не сообщаются.
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