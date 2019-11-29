«Сочи» отменил пятничную тренировку из-за того, что десять полевых футболистов команды заболели ангиной. Об этом сообщает официальный сайт сочинского клуба. Имена игроков, которые выбыли из строя, не сообщаются.

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Происшествия Вертолет разбился рядом с Абрау-Дюрсо Как сообщают РИА Новости, это был частный вертолет. На данный момент известно, что погиб пилот, его личность устанавливается.

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Шоу-бизнес Семья Плющенко усилила охрану своего дома из-за поступающих угроз Фигурист Евгений Плющенко рассказал, что решил усилить охрану в своем доме после угроз в адрес сына и обещаний расправы в свою сторону, сообщает телеканал "360".

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