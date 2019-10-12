Как сообщает клубная пресс-служба, «Сочи» уволил Сергея Зубова с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника клуба назначен Леонид Береснев. Зубов возглавлял «Сочи» с марта 2017 года.

Армия и оружие Франция остановит поставки оружия в Турцию Франция решила приостановить поставки вооружений в Турцию из-за начатой этой страной военной операции в Сирии.

Музыка Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Экономика Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.

Гаджеты Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.

Футбол Испания упустила победу над Норвегией в матче отбора Евро-2020 Сборная Испании на последних минутах упустила победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 с национальной командой Норвегии.

Авто Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии Эксперты портала NJCAR.RU провели исследование, в ходе которого был составлен ТОП-7 самых безотказных паркетников японского производства с пробегом.

Здоровье СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Общество Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.

Политика МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Кино Умер американский актёр Роберт Форстер В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.

Экономика В ЦБ назвали преимущества наличных денег Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Уфе, в результате ДТП пострадали десять человек.

Армия и оружие Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».

Происшествия В центре Москвы произошла стрельба в ресторане В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.

Футбол Сборная Италии вышла на Евро-2020 Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Теннис Зверев станет соперником Медведева по финалу в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев узнал имя своего соперника по решающему матчу престижного турнира категории ATP 1000 в Шанхае.

Футбол Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".

Происшествия Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.