Футбол

Sport.ruSport.ru«Сочи» отправил в отставку Точилина

ФК "Сочи" объявил об уходе с поста главного тренера команды Александра Точилина. Пресс-служба южан поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала ему успехов.
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 клуба, исполняющим обязанности наставника команды назначен Роман Березовский, который будет руководить коллективом на протяжении трёх матчей Российской премьер-лиги.
RT на русском04:19

Подробнее о событии

Точилин объяснил причины своего ухода из «Сочи»

Спорт-Экспресс04:15

«Команде нужны опыт, дисциплина и встряска». В РПЛ пятая отставка в сезоне

Матч ТВ08:15

Точилин покинул пост тренера «Сочи», что будет дальше?

Чемпионат06:40

«Сочи» отправил Точилина в отставку, Березовский – и.о. главного тренера до зимы

Sports.ru04:10

«Сочи» отправил в отставку Точилина

Sport.ru04:30

«Сочи» объявил об уходе Точилина

Sportbox.RU04:18

Точилин: благодарю руководство и игроков «Сочи» за годы совместной работы

РИА Новости04:32
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
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Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
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Путин пошутил о «помощи» США в добыче сланцевой нефти

Во время выступления на форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин пошутил, что нужно позаимствовать у США технологии по добыче сланцевой нефти.
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РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
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Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
РБК 06:18
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены

Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан.
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Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
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«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
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Полиция допросила Лолиту Милявской по заявлению ее мужа

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Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Sport24.ru вчера в 09:04
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Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
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КДК РФС вынес решение по массовой драке футболистов в Астрахани

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Автомобили из Белоруссии и Казахстана наводнят рынок РФ

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На женщину, пустившую за руль шестилетнего сына, завели уголовное дело

На жительницу Набережных Челнов Агину Алтынбаеву, пустившую за руль шестилетнего сына, СКР завел уголовное дело по статьям 125 (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
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Александр Васильевич Точилин
Российский футболист
Российский футболист и тренер. Главный тренер клуба «Сочи» с 6 июня 2018 года. Известен по выступлениям за московское «Динамо» на протяжении 14 сезонов.
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Роман Анатольевич Березовский
Футболист
Советский, армянский и российский футболист, вратарь и футбольный тренер. Известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Химки», московские «Динамо» и «Торпедо», а также национальную сборную Армении, в которой был капитаном. Тренер в ФК «Сочи».
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