Футбол

Sport.ruSport.ru«Сочи» отправил в отставку Точилина

ФК "Сочи" объявил об уходе с поста главного тренера команды Александра Точилина. Пресс-служба южан поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала ему успехов.
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 клуба, исполняющим обязанности наставника команды назначен Роман Березовский, который будет руководить коллективом на протяжении трёх матчей Российской премьер-лиги.
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