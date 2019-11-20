Футбол
Sport.ru«Сочи» отправил в отставку Точилина
ФК "Сочи" объявил об уходе с поста главного тренера команды Александра Точилина. Пресс-служба южан поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала ему успехов.
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с чего всё началось
Как сообщается на официальном сайте клуба, исполняющим обязанности наставника команды назначен Роман Березовский, который будет руководить коллективом на протяжении трёх матчей Российской премьер-лиги.RT на русском04:19
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Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
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РЖД показали современные плацкартные вагоны
Пока, правда, все новшества только на макете На ежегодной транспортной выставке РЖД показали макет нового плацкартного вагона в натуральную величину.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Политика
Суд ООН требует от России ответить на иск Украины
Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Политика
Трамп заявил о возможности освобождения Apple от пошлин на товары КНР
Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность освобождения корпорации Apple от таможенных пошлин на товары из Китая.
Киберспорт
В CS:GO вышла операция Shattered Web
В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение
Каких-то подробностей о сюжете сиквела кинокомикса «Джокер» пока не сообщалось. Главную роль должен вновь сыграть Хоакин Феникс.
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Транспорт
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Армия и оружие
Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат
Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Технологии
Apple судится из-за российского патента на функцию экстренных вызовов
В иске Apple потребовала признать недействительным российский патент на функцию экстренных вызовов в телефоне.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Армия и оружие
В Донбасс прибыли американские военные инструкторы
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Полиция допросила Лолиту Милявской по заявлению ее мужа
Развод певицы Лолиты Милявской с мужем спортивным тренером Дмитрием Ивановым перерос в скандал огромного масштаба.
Общество
Амурчане спешат пройти медкомиссию «на права» до 22 ноября
С 22 ноября ужесточаются правила проведения обязательного медосвидетельствования водителей.
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В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
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ЦСКА уступил «Басконии» в Евролиге
В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги испанская "Баскония" принимала московский ЦСКА.
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На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
В Сети выставлен на продажу ВАЗ-2108 1986 года выпуска, оснащенный редким вариантом силовой установки.