с чего всё началось

ФК "Сочи" объявил об уходе с поста главного тренера команды Александра Точилина. Пресс-служба южан поблагодарила специалиста за проделанную работу и пожелала ему успехов.

Общество РЖД показали современные плацкартные вагоны Пока, правда, все новшества только на макете На ежегодной транспортной выставке РЖД показали макет нового плацкартного вагона в натуральную величину.

Политика ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.

Политика Суд ООН требует от России ответить на иск Украины Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.

Общество Роструд объяснил правила продления новогодних каникул В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.

Кино «Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение Каких-то подробностей о сюжете сиквела кинокомикса «Джокер» пока не сообщалось. Главную роль должен вновь сыграть Хоакин Феникс.

Политика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.

Общество Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Транспорт Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).