РПЛ
RT на русском«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ
ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Голы в матче на счету Андрея Мостового и Кристиана Нобоа.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:08, Вашингтон
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