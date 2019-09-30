ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Голы в матче на счету Андрея Мостового и Кристиана Нобоа.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Культура В Москве прощаются с великим режиссером Марком Захаровым Захаров скончался в минувшую субботу на 86-м году жизни, напоминает телеканал "Россия 24".

Авто У Toyota Camry появился полный привод Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.

Происшествия Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".

Политика Президент Грузии призвала вести диалог с Россией Тбилиси и Москва должны вести диалог, утверждает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Здоровье Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики «Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.

Политика Россию попросили помочь с допросом «ценного свидетеля» по делу MH17 Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь с допросом Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом и участника обмена заключенными между Россией и Украиной.

Музыка Лазарев рассказал о причинах конфликта с Топаловым Певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash, детали артист раскрыл в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Шоу-бизнес Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль 46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.

Политика Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.

Армия и оружие Россия обвинила США в срыве операции по спасению беженцев из «Рукбана» Межведомственные координационные штабы России и Сирии опубликовали совместное заявление, в котором обвинили США в срыве гуманитарной операции по выводу сирийских граждан из лагеря беженцев «Рукбан».

Политика В Госдуме назвали вымогательством отказ Белоруссии в размещении российской военной базы Ранее глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей называл бессмысленной затею размещения российского авиабазы в союзной стране.

Происшествия Суд продлил арест водителю, устроившему массовое ДТП в Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест водителю, устроившего массовое ДТП в центре Екатеринбурга 4 августа, в котором погибли два человека, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Политика Власти изменят правила предоставления российского гражданства Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.

Авто УАЗ «Патриот» с «автоматом» появился в продаже Дилеры компании УАЗ в России начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Политика Путин подписал указ об осеннем призыве в армию Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.