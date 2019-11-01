Футбол
РИА Новости«Сочи» победил «Тамбов» в матче молодежного первенства России
"Сочи" обыграл "Тамбов" в матче 15-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Краснодаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Сочи". В составе победителей дубль оформил Павел Коркин, еще один гол забил Никита Колдунов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:16, Вашингтон
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Общество
Forbes составил список самых жутких профессий
Журнал Forbes и аналитическая компания Payscale составили перечень самых жутких профессий по случаю Хеллоуина.
Planet Today 07:23
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 11:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов выбрал имя для второго ребенка от Анастасии Костенко
Бывшая модель сказала подписчикам, что они с мужем уже выбрали имя для будущего малыша, причём выбором имени занимался именно Дмитрий Тарасов.
Bimru.ru 06:18
Гаджеты
Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор
Актуальные Новости 12:10
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Баскетбол
ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче шестого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
RT на русском 15:19
Общество
Минстрой впервые представил индекс качества городской среды
"В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной", - цитирует пресс-служба Минстроя главу ведомства Владимира Якушева.
Российская газета 15:36
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Кино
Актрисы, которые были беременны по-настоящему во время съемок
SM News вчера в 12:26
Политика
Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.
Свободная Пресса 03:26
Армия и оружие
Штаб ВСУ рапортовал о завершении отвода войск в Золотом
Ранее сегодня ОБСЕ сообщила о завершении Киевом разведения сил у Золотого.
ИА Новороссия 08:26
Интернет
Huawei в России вложит 10 млн долл в платформу приложений
Китайская технологическая компания Huawei планирует инвестировать в России более 10 млн долл в развитие экосистемы Huawei Mobile Services и поддержку разработчиков приложений для нее, сообщает vc.ru.
TelecomDaily 14:13
Спорт
Спортсмены из ЕАЭС перестанут считаться легионерами
Спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) перестанут считаться легионерами в футболе, хоккее, баскетболе, гандболу, водному поло и хоккею на траве на территории России.
Газета.Ru 10:03
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ вчера в 09:15
Хоккей
Гусев не сыграет с «Филадельфией», он пропустит второй матч подряд
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев пропустит встречу с «Филадельфией Флайерз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Аманда Стейн.
Чемпионат 10:45
Происшествия
Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане
В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
Известия 09:32
Здоровье
Минздрав назвал технической ошибкой данные о сокращении врачей
В Новосибирской области, которая ранее занимала второе место в списке по сокращениям, наоборот наблюдается прирост количества врачей на 7%. Похожая динамика прослеживается и в Якутии — здесь врачей стало больше на 2%.В Омской области и Хакасии, где ведомство ранее зарегистрировало трехкратное увеличение числа медработников, также произошли незначительные сокращения (по 2%).
URA.Ru вчера в 10:03
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices 04:53
Политика
Путин пригрозил ужесточением наказания за врачебные ошибки
Владимир Путин поручил Министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и вице-премьеру Ольге Голиковой поработать над этим вопросом.
RuNews24.ru вчера в 08:24
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Технологии
Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix
UfacityNews.ru 15:17
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru вчера в 10:50
Единоборства
Боксер Ковалев получит 3 млн долларов за бой с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалев получит 3 миллиона долларов в качестве гонорара за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом.
РЕН ТВ 05:06
Политика
В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
Известия 15:41
Музыка
Около трети зрителей покинули концерт пьяной Наргиз в Уссурийске
Эхо Москвы 29 октября в 12:31