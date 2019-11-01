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РИА НовостиРИА Новости«Сочи» победил «Тамбов» в матче молодежного первенства России

Динамо — Ахмат
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2 фото
"Сочи" обыграл "Тамбов" в матче 15-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Краснодаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Сочи". В составе победителей дубль оформил Павел Коркин, еще один гол забил Никита Колдунов.
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