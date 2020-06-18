Коронавирус
Газета.Ru«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоится
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Политика
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз
Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
Происшествия
В Киеве из окна 4 этажа выпала мать с трехлетним ребенком
19 июня в Киеве произошло громкое ЧП — из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпала молодая женщина вместе со своим трехлетним ребенком.
Евразия Daily 05:11
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия
Екатеринбург, 19 июня 2020, 16:45 — REGNUM Патриарху Кириллу следует сложить свои полномочия, заявил схиигумен Сергий (Романов) в видеообращении на YouTube.
REGNUM 09:45
Общество
В Татарстане торговые центры откроют после 1 июля
В Татарстане на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, включающий в себя открытие ТЦ, перейдут лишь после 1 июля.
Коммерсантъ Казань 09:44
Общество
Петербуржское метро вернется к обычному режиму работы
Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро.
Pravda.Ru 12:09
Общество
ВОЗ: мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса
Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса.
ТАСС 11:16
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor вчера в 02:14
Политика
Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Экономика
Май оказался хуже апреля по части экономической статистики
Нерабочий апрель не стал «дном» кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом.
РБК 12:03
Транспорт
В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском
1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения.
РБК 12:18
Здоровье
Врач объяснил, как определить рак по запаху
Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в интервью телеканалу «России 1» рассказала, что на наличие онкологического заболевания может указать повышенная потливость и специфический «запах несвежего мяса».
МедиаПоток 01:43
Политика
Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии
Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:10
Политика
ЕС продлил антироссийские санкции еще на год
Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Происшествия
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
Шоу-бизнес
DJ Smash и его супруга-модель впервые стали родителями
Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) впервые стал отцом.
Газета.Ru 09:16
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Политика
Евросоюз призвал белорусские власти освободить соперника Лукашенко
Внешнеполитическая служба Европейского союза обратилась к белорусским властям в связи с арестом соперника действующего президента Александра Лукашенко на ближайших выборах главы государства Виктора Бабарико.
News.ru 07:48
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
На новом комплексе вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету устанавливается кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками.
ТАСС вчера в 18:05
Финансы
Банки решили снизить ставки по кредитам вслед за ЦБ
Ряд российских банков заявили о планах снизить ставки по вкладам и кредитам после того, как ЦБ опустил ключевую ставку до рекордных 4,5% годовых.
Газета.Ru 11:59
Футбол
Наставник «Ростова» Карпин поделился ожиданиями от игры против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает сайт клуба.
Газета.Ru 11:50
Общество
Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»
News.ru вчера в 14:19
Политика
«Это позор»: Дудь выступил против поправок к Конституции и собрал 300 тыс. лайков за час
Журналист Юрий Дудь выступил в своем инстаграме против поправок к Конституции и грядущего всероссийского голосования по ним.
Афиша Daily 11:58
Общество
В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона.
ТАСС 11:02
Политика
Путин показал журналистам «секретную комнату» в своем кабинете
Изначально в планы экскурсии входил только рабочий кабинет, однако затем Владимир Путин рассказал, что за дверью располагается еще несколько комнат, куда никогда не ступала нога журналистов.
Мойка78 04:34