Футбольные клубы "Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура РПЛ.

«Сочи» подтвердил, что сегодняшний матч с «Ростовом» состоится

Политика Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. 134

Происшествия В Киеве из окна 4 этажа выпала мать с трехлетним ребенком 19 июня в Киеве произошло громкое ЧП — из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпала молодая женщина вместе со своим трехлетним ребенком.

Общество В Татарстане торговые центры откроют после 1 июля В Татарстане на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, включающий в себя открытие ТЦ, перейдут лишь после 1 июля. 16

Общество Петербуржское метро вернется к обычному режиму работы Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро. 1

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 24

Политика Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 846

Экономика Май оказался хуже апреля по части экономической статистики Нерабочий апрель не стал «дном» кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом.

Транспорт В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском 1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения.

Здоровье Врач объяснил, как определить рак по запаху Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в интервью телеканалу «России 1» рассказала, что на наличие онкологического заболевания может указать повышенная потливость и специфический «запах несвежего мяса». 40

Политика ЕС продлил антироссийские санкции еще на год Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 553

Политика В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2» Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». 73

Происшествия В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований. 50

Политика Евросоюз призвал белорусские власти освободить соперника Лукашенко Внешнеполитическая служба Европейского союза обратилась к белорусским властям в связи с арестом соперника действующего президента Александра Лукашенко на ближайших выборах главы государства Виктора Бабарико. 29

Финансы Банки решили снизить ставки по кредитам вслед за ЦБ Ряд российских банков заявили о планах снизить ставки по вкладам и кредитам после того, как ЦБ опустил ключевую ставку до рекордных 4,5% годовых. 2

Футбол Наставник «Ростова» Карпин поделился ожиданиями от игры против «Сочи» Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает сайт клуба.

Общество В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона. 5