с чего всё началось

Футбольному клубу «Сочи» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом». Об этом RT сообщил источник в РПЛ.

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«Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»

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