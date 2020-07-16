Коронавирус

RT на русскомRT на русском«Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»

Футбольному клубу «Сочи» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом». Об этом RT сообщил источник в РПЛ.
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с чего всё началось
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) распространила сообщение
, в котором сказано, что девять представителей футбольного клуба «Сочи» «сдали положительные тесты на коронавирус».
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