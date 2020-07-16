Коронавирус
RT на русском«Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольному клубу «Сочи» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом». Об этом RT сообщил источник в РПЛ.
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с чего всё началось
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) распространила сообщение, в котором сказано, что девять представителей футбольного клуба «Сочи» «сдали положительные тесты на коронавирус».Коммерсантъ09:34
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За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали почти что рекордные показали - еще 349 заболевших.
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Власти Великобритании обвинили российскую разведку в попытке украсть данные по разработке вакцины от коронавируса COVID-19.
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«Рубин» и «Ростов» представили составы на матч 29-го тура
Опубликованы стартовые составы матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Ростовом».
Матч ТВ 09:43
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР
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Газета.Ru 07:36
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В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Накануне ЕЭК определила полный список подержанных запчастей, которые запрещено использовать повторно.
Новые автомобили вчера в 22:48
Происшествия
В Воронежской области в аварии с автобусом погибли два человека
Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, 16 июля 2020, 17:08 — REGNUM Два человека погибли, один ранен в результате аварии с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области 16 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 10:08
Армия и оружие
США намерены наладить производство вооружения СССР
США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов.
Газета.Ru 05:51
Армия и оружие
Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении
Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня 01:49
Политика
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
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С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
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Телеканал 360° 09:29
Общество
Журналистку заставили раздеться в Мосгорсуде из-за надписи на футболке
Русская Планета 09:24
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Учительница сдала ЕГЭ вместе с учениками и пришла в ужас
Преподаватель химии из Красноярска Ольга Юмашева решила на собственном опыте ощутить, каково сдавать ЕГЭ выпускникам.
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Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшим широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news вчера в 08:43
Хоккей
У нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова выявлен коронавирус
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После введения второй дозы вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.
Государственные Вести вчера в 04:39
Политика
В МИД Польши назвали попыткой дезинформации звонок пранкеров Дуде
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые позвонили президенту Польши Анджею Дуде, намеревались посеять противоречия между Варшавой и Киевом.
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Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Врач-онколог и хирург Иван Карасев назвал симптом, который часто принимают за гастрит.
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Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
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Шнуров станет кандидатом на выборах в Госдуму
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пойдет на выборы депутатов Госдумы в качестве кандидата.
Lenta.ru 09:58
Футбол
АЕК Карреры сыграл вничью с ПАОК и остался на третьем месте
Команда Массимо Карреры осталась на третьем месте с 69 очками, на 3 балла отставая от ПАОК за один тур до конца чемпионата.
Sports.ru вчера в 17:09