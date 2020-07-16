Коронавирус
RT на русском«Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольному клубу «Сочи» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом». Об этом RT сообщил источник в РПЛ.
Читать в источнике
Оценить91
с чего всё началось
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) распространила сообщение, в котором сказано, что девять представителей футбольного клуба «Сочи» «сдали положительные тесты на коронавирус».Коммерсантъ09:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Политика
В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках
16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.
RT на русском 10:21
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01
Политика
Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
Кино
Новые сериалы, которые украсят жаркие летние вечера
Телепрограмма 02:31
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Армия и оружие
В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС
РИА Новости 09:37
Политика
Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму
Музыкант Сергей Шнуров, член Партии Роста, будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг глава Партии Роста Борис Титов.
РИА Новости 10:33
Политика
Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
Политика
США наложат санкции на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут наложены санкции.
Вестник СЗФО 04:01
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Воронежской области
Ранее стало известно, что автобус столкнулся с тремя грузовиками в Омской области. В результате ДТП пострадали пять человек.
РЕН ТВ 10:12
Политика
Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году
Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании по федеральному бюджету поставил задачу полностью восстановить рынок труда, пострадавший в результате ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, до конца этого года, сообщается на сайте Кремля.
Общероссийский Народный Фронт 10:29
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Происшествия
В СКР заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, и покушению на Александра Смольского.
Известия 10:28
Происшествия
Замгендиректора «Почты России» отправили под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова.
RT на русском вчера в 11:46
Наука
Пораженные легкие восстановлены соединением с живыми свиньями
Благодаря внутренним биологическим механизмами удалось восстановить поврежденные легкие, которые другим способом не удалось бы спасти.
Evo-rus.com 14 июля в 08:21
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии
Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят (на фото) поделился ожиданиями от следующего этапа Формулы-1, который пройдёт на трассе "Хунгароринг" в Венгрии с 17 по 19 июля.
Sport.ru вчера в 06:59
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Эксперты отмечают, что новые обновления стали последними изменениями ОС перед появлением новой операционной системы iOS 14.
Evo-rus.com 03:08
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные.
Evo-rus.com 03:56
Игры
В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями
Hello Games анонсировала следующее обновление для No Man's Sky, с которым в игре появятся заброшенные космические корабли.
Игромания.ру 10:00
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46