Коронавирус
Metaratings«Сочи» пошутил над «Ростовом», выставившим молодых игроков на матч РПЛ
Ранее «Ростов» опубликовал заявку на матч с «Сочи» с игроками 2002-2004 года рождения, так как основной состав коллектива ушел на карантин после того, как коронавирусом заразились шесть футболистов клуба. Руководить «Ростовом» в матче с «Сочи» будет старший тренер молодежной команды Заур Тедеев.
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Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз
Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
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Политика
Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
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Политика
Путин назвал потери РФ от пандемии коронавируса минимальными
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В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
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Наука
В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент
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Московский Комсомолец 08:41
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REGNUM 10:20
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В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
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Газета.Ru 10:29
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На Россию надвигается похолодание
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Вести.Ru 17 июня в 23:21
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В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском
1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения.
РБК 12:18
Общество
ВОЗ: мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса
Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса.
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Космос
На МКС нашли источник токсичного бензола
На МКС нашли источник токсичного бензола. Он находится в одном из американских модулей.
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Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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Президент России учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
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Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
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Коммерсантъ вчера в 15:54
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
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«Это позор»: Дудь выступил против поправок к Конституции и собрал 300 тыс. лайков за час
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Путин раскритиковал работу контрольных управлений при ЧП в Норильске
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Происшествия
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Дижон, Франция, 19 июня 2020, 15:20 — REGNUM Крупная полицейская операция прошла 19 июня 2020 года в районах французского города Дижон после беспорядков 12−15 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.
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Общество
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Piter.tv 10:04
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
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Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия вчера в 06:31
Происшествия
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
Футбол
Мэтью Бут — о ситуации в «Ростове»: «Наши жизни важнее возобновления футбола»
Экс-защитник «Ростова» Мэтью Бут поделился мнением о ситуации с коронавирусом в бывшем клубе и в мире.
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Скончался актер Василий Стоноженко
Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
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