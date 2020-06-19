Ранее «Ростов» опубликовал заявку на матч с «Сочи» с игроками 2002-2004 года рождения, так как основной состав коллектива ушел на карантин после того, как коронавирусом заразились шесть футболистов клуба. Руководить «Ростовом» в матче с «Сочи» будет старший тренер молодежной команды Заур Тедеев.

«Сочи» пошутил над «Ростовом», выставившим молодых игроков на матч РПЛ

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