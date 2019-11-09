Футбол
Спорт-Экспресс«Сочи» представил болельщикам Варданяна
В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы. Полузащитник «Сочи» ответил на вопросы поклонников клуба и журналистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Футбол
ФК «Ростов» проиграл «Тамбову» в матче чемпионата России
Российская газета 10:49
Политика
Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ
Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
РИА Новости 10:59
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 11:49
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Шоу-бизнес
Суд не стал разводить Лолиту с мужем
Суд учёл новые обстоятельства дела и не стал разводить певицу и её супруга.
Uznayvse.ru вчера в 07:09
Здоровье
Названы 6 «убийц» иммунной системы
Чтобы сохранить здоровье, следует избегать 6 вещей, которых в специализированных кругах называют «убийцами» иммунной системы.
Вечерний курьер вчера в 01:56
Кино
На «Золотой глобус» претендуют 6 российских фильмов
Вести.Ru вчера в 21:40
Футбол
Рубин — Динамо 0:1
RT на русском вчера в 12:54
Общество
Диетолог рассказала, кому вредно есть мандарины
Соломатина отметила, что мандарины можно и нужно употреблять, так как они содержат большое количество витаминов, микро- и макроэлементов, а также антиоксидантов.
ТАСС 04:47
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Политика
Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России
В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
Газета.Ru 12:42
Хоккей
Кучеров применил грубый силовой прием против Соботки
Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Наука
Курение оказывает влияние на риск развития депрессии и шизофрении
ToDay News Ufa 06 ноября в 13:57
Политика
Дональд Трамп поздравил немцев с юбилеем падения Берлинской стены
Берлинская стена рухнула 9 ноября 1989 года.
Говорит Москва 11:17
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Наука
Связь между верой в дьявола и развитием эпидемий была доказана учеными
Люди избегали мест, где по слухам побывал дьявол, то есть прокатилась эпидемия и тем самым не подвергали свою жизнь опасности.
ToDay News Ufa 09:00
Армия и оружие
Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
Российская газета вчера в 05:02
Политика
Пушков с иронией отреагировал на слова Зеленского про первый спутник
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о том, что первый искусственный спутник Земли создали украинцы.
Радио Sputnik 10:59
Единоборства
Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
RT на русском 12:40