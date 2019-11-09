Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Сочи» представил болельщикам Варданяна

В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы. Полузащитник «Сочи» ответил на вопросы поклонников клуба и журналистов.
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Армянский футболист
Armenian football player who currently plays as a Midfielder for FC Pyunik and the Armenian national team.
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