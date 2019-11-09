Футбол
Спорт-Экспресс«Сочи» представил болельщикам Варданяна
В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы. Полузащитник «Сочи» ответил на вопросы поклонников клуба и журналистов.
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В 2021 году Южно-Сахалинск начнет тянуть Горького до Зимы
Сахалин.Инфо 18:36
Армия и оружие
Израиль потерял секретную ракету
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Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.
РИА Новости 13:25
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Мойка78 вчера в 21:43
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Политика
Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня
На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru 18:11
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия 17:19
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Космос
NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну
Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.
News.ru 07 ноября в 06:51
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия вчера в 03:57
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко
В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру 11:05
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
В ООН поддержали проект резолюции РФ против героизации нацизма
Как сообщало ИА REGNUM, почти год назад, 17 декабря 2018 года, Генеральная Ассамблея ООН также приняла предложенный Россией проект резолюции против героизации нацизма.
REGNUM вчера в 00:20
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Космос
Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе
Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Суть событий вчера в 10:51
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
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Киберспорт
В итоге Overwatch и Overwatch 2 сольются вместе
Геймдиректор Overwatch 2 и Overwatch Джефф Каплан (Jeff Kaplan) считает, что в конечном итоге игры сольются в «единый опыт».
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Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Футбол
Тедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу.
РИА Новости 14:27
Армия и оружие
Ровно 50 лет назад США «подарили» СССР секретный беспилотный разведчик
Красная весна 07:08
Технологии
В Китае начали разработку сетей 6G
Страна Советов on-line вчера в 03:45
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На месте бывшего Дома офицеров в Южно-Сахалинске построят многофункциональный центр
SakhalinMedia.ru 19:00
Технологии
Самый мощный в России суперкомпьютер создал Сбербанк
Журналистская правда вчера в 04:00
Политика
В Раде предрекли превращение Украины в «информационный концлагерь»
«Допустить превращения Украины в информационный концлагерь нельзя», - подчеркивается в сообщении партии.
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Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06